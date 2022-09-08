Кызыл, , 06:34 — REGNUM На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пыльная буря приближается к городу Додж Сити в Канзасе. 1933 год

По данным синоптиков, днём 8 сентября и ночью 9 числа по республике ожидается очень сильный ветер, порывы до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Возможны пыльная буря и грозы.

Жителям в связи с этим рекомендовано соблюдать осторожность, на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и деревья, убрать вещи со двора и балконов.

«Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций», — отметили в ведомстве.

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