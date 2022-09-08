Богота, 8 сентября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Вырубка лесов в колумбийской части Амазонии увеличилась за год на 11% по итогам первого полугодия 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства окружающей среды Колумбии.

Nsf.gov Вырубка лесов в Амазонии

С января по июнь 2022 года в стране было уничтожено до 52 460 га амазонских лесов, в то время как за первые шесть месяцев 2021 года было вырублено 47 080 га. Всего в прошлом году в колумбийской части Амазонии было уничтожено 174 103 га лесных массивов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Институт экономических исследований Амазонии IPAM опубликовал результаты исследования, согласно которым с 2019 по 2021 годы темпы вырубки амазонских лесов в Бразилии увеличились на 56,6%, а площадь исчезнувших лесов сопоставима по размерам с Бельгией.