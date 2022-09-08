Владивосток, , 06:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон дискредитировал моральные принципы дипломатии, разрешив показать в фильме телефонные переговоры с другими главами государств, включая российского лидера Владимира Путина, заявила экс-глава МИД Австралии Карин Кнайсль в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я смотрю на Францию, где президент Макрон. Что он сделал? Он все свои телефонные переговоры, неважно, с Путиным или канцлером ФРГ Олафом Шольцем, давал фотографировать и снимать на видео. И потом показал все в фильме о себе. Это дискредитация дипломатии», — цитирует ее ТАСС.

Кнайсль добавила, что не все содержание дипломатических переговоров позволительно публиковать. По ее мнению, Европе необходимо больше честности в отстаивании собственных интересов. Кнайсль не исключила, что для этого найдутся умные политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в свет вышел документальный фильм Ги Лагаша о работе президента Франции Эммануэля Макрона по якобы урегулированию ситуации вокруг территории бывш. УССР. В картину попали кадры, где французские президент беседует по телефону с другими главами государств, а также разговаривает со своими советниками.