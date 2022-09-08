Владивосток, 8 сентября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон дискредитировал моральные принципы дипломатии, разрешив показать в фильме телефонные переговоры с другими главами государств, включая российского лидера Владимира Путина, заявила экс-глава МИД Австралии Карин Кнайсль в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

«Я смотрю на Францию, где президент Макрон. Что он сделал? Он все свои телефонные переговоры, неважно, с Путиным или канцлером ФРГ Олафом Шольцем, давал фотографировать и снимать на видео. И потом показал все в фильме о себе. Это дискредитация дипломатии», — цитирует ее ТАСС.

Кнайсль добавила, что не все содержание дипломатических переговоров позволительно публиковать. По ее мнению, Европе необходимо больше честности в отстаивании собственных интересов. Кнайсль не исключила, что для этого найдутся умные политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в свет вышел документальный фильм Ги Лагаша о работе президента Франции Эммануэля Макрона по якобы урегулированию ситуации вокруг территории бывш. УССР. В картину попали кадры, где французские президент беседует по телефону с другими главами государств, а также разговаривает со своими советниками.