Москва, 8 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Отношения России и Японии ещё не достигли самой нижней точки и падать есть куда, но этого бы не хотелось, считает депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия»).

Aimaimyi Флаги США и Японии

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По мнению депутата, тенденция российско-японских отношений нисходящая. Оптизм вселяет единственное направление — сотрудничество в нефтегазовой сфере. Японские компании сохранили свои доли в проекте «Сахалин-2». Это, как считает Карлов, говорит о заинтересованности в двусторонних связях и продолжении добрососедского экономического взаимодействия.

«С другой стороны, мы понимаем, что политический и дипломатический уровень отношений с Японией оставляет желать лучшего. Но решение правительства о приостановлении действия упрощенного режима Курильских островов не лежит в плоскости наших односторонних действий — это ответная реакция на прекращение упрощенной выдачи виз нашим гражданам на посещение японских островов. При этом Россия выдержала достаточно длинную паузу, чтобы японская сторона могла пересмотреть свою позицию. Но она не пересмотрела, и мы понимаем почему. Вся эта ситуация с санкциями, различные ограничения в области дипотношений со странами из списка недружественных — всё это педалируется из США. И уж никаких сомнений не вызывает зависимость Японии — политическая, военная, дипломатическая — от Америки. Что улучшению наших связей никак не способствует», — написал Георгий Карлов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, решение России прекратить действие соглашения об облегчённом посещении японцами Южных Курил несправедливо и неприемлемо, полагает премьер-министр Японии Фумио Кисида.