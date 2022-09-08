Кемерово, 8 сентября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. События в Донбассе волнуют каждого человека в России. Об этом сказала ветеран труда из Кузбасса Людмила Кобелева, которая выступила в поддержку спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Восемь лет бомбили, стреляли, дома разрушали. Детей сколько погибло. Так дальше продолжаться не могло. Если мы их не остановим, они подойдут к нашим границам. У кого есть душа, сердце, они идут добровольно защищать людей Донбасса. Мы должны всеми силами поддерживать этих добровольцев, потому что они защищают не только народ Донбасса, но и нас, — отметила Кобелева. — Мы не должны равнодушно относиться к этому».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Владимира Зеленского, киевский режим планирует направить более 1 трлн гривен (более $27 млрд) на финансирование ВСУ в 2023 году.

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