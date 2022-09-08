Якутск, 8 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. С рабочей поездкой в Якутске 8 августа находится глава министерства энергетики России Николай Шульгинов. Он примет участие в запуске газовой сети в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского района республики, сообщило ЯСИА.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

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В Якутске Николай Шульгинов будет присутствовать на запуске двух подстанций. В планах министра также провести заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

Ранее замглавы министерства энергетики РФ Павел Сниккарс в ходе VII ВЭФ отмечал важность опыта Якутии в строительстве гибридных подстанций, работающих на солнечной энергии и дизельном топливе.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII ВЭФ был дан старт работе солнечных энергостанций в сёлах Сасыр, Кулун-Елбют и Чумпу-Кытыл Момского района Якутии. Объекты будут использовать помимо дизельного топлива солнечную энергию, это позволит снизить расход нефтепродуктов почти вдвое.