Владивосток, , 06:18 — REGNUM В Приморье продолжаются восстановительные работы после разрушительного тайфуна «Хиннамнор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ливень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Дорожные службы работают в десяти муниципалитетах, где отсутствует автосообщение края. На некоторых участках уже удалось восстановить движение.

Работы ведутся в Партизанском районе, сложная обстановка в Лазовском, Кавалеровском и Ольгинском округах, где смыты подъезды к мостам, а где-то и сами мосты разрушены. В Красноармейском районе также ограничен проезд к сёлам. В Дальнегорском городском округе нет проезда на 4 километре дороги Дальнегорск — Черемшаны из-за обмыва трубы, отсутствует возможность автомобильного движения на участке Мономахово — Смычка из-за поднятия моста, на участке Рудная Пристань – Терней проезд есть только до 16 км. На дороге Осиновка – Рудная Пристань восстановлен проезд на 373 км.

Восстановлен проезд на 0-2 и 11 км трассы Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка в Чугуевском округе. Работы продолжаются.

Минувшей ночью на участке дороги Новочугуевка — Михайловка — Лазо – Цветковка произошел подмыв моста. Проезда нет.

В Арсеньевском округе проезда нет на 12 км Анучино — Еловка — Муравейка.

В Яковлевском районе нет проезда на 9-10 км трассы Николо-Михайловка — Загорное. От сообщения отрезаны поселки Загорное и Краснояровка.

В Дальнереченском муниципальном районе нет проезда на четырех участках. Смыт объезд на 91 км трассы Уборка — Самарка — Ариадное.

Работы продолжаются практически в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, шоссе в селе Соколовка в Приморье, ведущее в аэропорт, оказалось заблокировано частным домом, который накануне перенёс сюда поток воды во время сильного ливня.