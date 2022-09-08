Кемерово, 8 сентября 2022, 06:20 — REGNUM Кузбасская угольная компания «Распадская» выплатила штраф за ущерб водным объектам. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова.

Уголь
Уголь
Иван Шилов © ИА REGNUM

«ПАО «Распадская» выплатило 44 млн 555 тыс. 089 рублей за ущерб водным объектам», — написала Радионова в своём телеграм-канале.

Она не уточнила, каким именно водным объектам был нанесён ущерб. Но в 2021 году Арбитражный суд Кузбасса рассматривал иск к ПАО «Распадская» о взыскании более 90 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого реке Ольжерас из-за сброса сточных вод.