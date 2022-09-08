Кемерово, 8 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Кузбасская угольная компания «Распадская» выплатила штраф за ущерб водным объектам. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«ПАО «Распадская» выплатило 44 млн 555 тыс. 089 рублей за ущерб водным объектам», — написала Радионова в своём телеграм-канале.

Она не уточнила, каким именно водным объектам был нанесён ущерб. Но в 2021 году Арбитражный суд Кузбасса рассматривал иск к ПАО «Распадская» о взыскании более 90 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого реке Ольжерас из-за сброса сточных вод.