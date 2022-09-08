Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Курьёзную оговорку допустила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга и получила порцию критики от читателей американской газеты New York Post, где 7 сентября была опубликована новость.

Карин Жан-Пьер The White House

Во время брифинга, говоря о российском трубопроводе «Северный поток», Жан-Пьер вместо Nord Stream назвала его Nordstrom — это американская сеть, где продают люксовую одежду. Читатели, оставившие комментарии под статьёй, обрушились с критикой на официального представителя Белого дома.

По мнению многих комментаторов-американцев, Жан-Пьер часто «не имеет понятия, о чём она говорит, просто зачитывая текст с листа и не вдумываясь в него». Кроме того, читатели возмущались тем, что Жан-Пьер «не даёт себе труда узнать что-то о реальном мире, в котором живёт, как будто только что проснулась»

«Эффект Даннинга-Крюгера — это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена-Пелоси», — такой ироничный комментарий оставил читатель, намекая на обыденность подобных оговорок среди политиков в США, включая главу государства Джозефа Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер оговорилась, заявив, что при президенте США Байдене было создано «почти десять тысяч миллионов рабочих мест».

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