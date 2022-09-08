Москва, , 06:13 — REGNUM В четверг, 8 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Кленовые листья осенью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 9 сентября в столице переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +2… +4 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, ночью — северный 3−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — +0… +5 °C, местами заморозки до −2 °C.

В пятницу, 9 сентября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +9… +14 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами заморозки до −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 9 сентября в столице потеплеет, будет преобладать сухая, солнечная погода.

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