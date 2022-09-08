Кызыл, , 06:12 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров вводится в Туве, написал в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.

Лесной пожар ИА REGNUM

Глава республики подчеркнул, что экстренные службы продолжают регистрировать новые очаги возгораний в лесах

«Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет стоять вплоть до 13 сентября», — сообщил он.

Кроме того, Ховалыг отметил, что в Пий-Хемском районе бушуют четыре природных пожара, для тушения которых привлекли пожарных, а также специалистов министерства сельского хозяйства и военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября власти Владимирской области отменили особый противопожарный режим в регионе в связи с нормализацией пожарной ситуации.

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