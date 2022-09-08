Оттава, , 06:06 — REGNUM Призывы нежелательных в России организаций Канады, поддерживающих киевский режим, об удержании турбин для «Северного потока» являются абсурдными, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такие призывы абсурдны», — цитирует его РИА Новости.

Степанов указал, что в руководстве призывающих к удержанию турбин организаций находятся потомки нацистских коллаборационистов. По его словам, именно этот «актив» пытается диктовать свои условия Канаде во внешне политике, что не соответствует интересам канадского народа.

Глава российской дипмиссии в Канаде добавил, что какая-либо логика в подобных призывах отсутствует. По его словам, такими случаями должны заниматься психиатры, а не дипломатические работники. Степанов подчеркнул, что Москва продолжает контакты с Оттавой по межправительственным каналам связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа поставки газа по трубопроводу «Северный поток» остановились полностью в связи с ремонтом единственной рабочей газопоршневой установки. Отмечалось, что ремонт производится вместе со специалистами немецкого концерна Siemens, являющегося производителем агрегата. Ранее прокачка газа по «Северному потоку» была сокращена, так как Канада не вернула после ремонта турбину.

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