Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 8 сентября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Рики Мартин подал иск в суд на сумму $20 млн против своего племянника Денниса Ядиэля Санчеса, который ранее обвинил певца в сексуальных домогательствах. Об этом 8 сентября сообщает портал The Wrap.

Цитата из клипа на песню La Mordidita Рики Мартин

Иск подан в суд города Сан-Хуан (Пуэрто Рико). В иске Мартин и его защитники заявили, что Санчес пытается подорвать репутацию и опорочить исполнителя, и что он выдвинул свои обвинения «злонамеренно» и «зная, что они ложны». Истцы назвали ответчика «неадекватным человеком» и попросили суд запретить ему общаться с Мартином и его семьёй.

Напомним, в июле 2022 года Деннис Ядиэль Санчес попытался добиться вынесения судебного запрета в отношении Рики Мартина, заявив, что он имел сексуальные отношения с ним на протяжении семи месяцев. Он также утверждал, что дядя стал его преследовать. Впоследствии Санчес признал под присягой, что никогда не подвергался сексуальному насилию со стороны Мартина.