Владивосток, , 05:55 — REGNUM Работу над возобновлением прямых авиарейсов ведут Москва и Джакарта. Об этом 7 сентября сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес на полях ВЭФ.

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Как уточнил посол Индонезии, для возобновления прямых авиарейсов нужно выполнить обязательные требования. В частности, для лучшей коммуникации в Джакарте должно быть открыто представительство авиакомпании, даже если речь идёт только о возобновлении авиарейсов на Бали, у авиакомпании обязательно должно быть своё представительство в Индонезии.

Дипломат указал, что многие российские авиакомпании заинтересованы в организации прямого авиасообщения между двумя странами. В частности, Таварес отметил, что посольство уже представило в Джакарту запрос от авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и NordWind. Сейчас власти Индонезии, по словам посла, рассматривают возможность предоставления разрешения для данных авиакомпаний.

«Насколько я знаю, уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на остров Бали», — рассказал посол Индонезии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Аэрофлот» начал постепенный переход на отечественные самолёты.

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