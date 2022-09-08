Омск, 8 сентября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Омской области уволен заместитель министра образования Дмитрий Аверин. Глава региона Александр Бурков уточнил, что Аверин курировал открытие школы в Седельниково и с работой не справился. Об этом он сказал в прямом эфире программы «Диалог с губернатором».

Omskportal.ru Министерство образования Омской области

«Здесь вопрос касался детей, мы не могли 1 сентября её не открыть. 130 млн вложено в капитальный ремонт этой школы. Мною было принято решение уволить заместителя министра Дмитрия Аверина», — цитирует Буркова ГТРК «Иртыш».

Также сделан выговор министру образования области.

Напомним, что Седельниковскую школу № 2 ремонтировали два года. В феврале стало известно о том, что у надзорных органов есть замечания к работе пожарных оповещателей. В настоящее время дети учатся в школе, а недочеты устраняются в процессе.