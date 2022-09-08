Мемфис, США, 8 сентября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Полиция американского города Мемфис (штат Теннесси) в США попросила жителей населенного пункта оставаться дома из-за угрозы, исходящей от преступника, который замешан в нескольких инцидентах со стрельбой. Об этом сообщил в своем микроблоге городской полицейский департамент.

Tony Hisgett Полиция США

Отмечается, что 7 сентября стражи порядка преследовали подозреваемого, однако его пока не удалось задержать. Полиция опубликовала фотографию предполагаемого стрелка.

Один из инцидентов, в которых замешан этот мужчина, произошел в местном магазине. Преступник зашел в здание и дважды выстрелил в случайно попавшего ему на глаза человека. Телеканал KAIT выдвинул версию, согласно которой подозреваемый мог сменить автомобиль и бежать в соседний штат Арканзас.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате стрельбы на шоссе у города Окленд на севере американского штата Калифорния пострадали два человека, в том числе девятилетний мальчик.