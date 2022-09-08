Сеул, 8 сентября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис планирует 29 сентября встретиться в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Об этом со ссылкой на офис южнокорейского лидера 8 сентября сообщает агентство Yonhap.

(сс) Prachatai вице-президент США Камала Харрис

В ходе переговоров будут обсуждаться отношения между двумя странами, ситуация вокруг КНДР, экономическая безопасность и другие вопросы региональной и международной политики.

Напомним, в мае для встречи с новым президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеул приезжал президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис в конце сентября посетит Японию, чтобы присутствовать в Токио на похоронах бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ.