Чанша, Китай, 8 сентября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Участок Иян — Чанша высокоскоростной железной дороги Чунцин — Сямынь был запущен в эксплуатацию на юго-востоке Китая, сообщает 7 сентября газета China Daily.

Скоростной поезд. Китай

Благодаря этому участку все 14 городов и округов провинции Хунань теперь связаны высокоскоростной железной дорогой. Провинция является восьмой в стране, предоставляющей высокоскоростное железнодорожное сообщение во всех своих городах.

Участок Иян — Чанша имеет протяжённость 63 км с установленной скоростью движения поездов 350 км/ч. Время в пути между Ияном и Чаншей сократится с 70 минут до 31 минуты.

Железная дорога Чунцин — Сямынь проходит из город центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая через провинции Хунань, Цзянси и Фуцзянь. Это ключевое звено в экономическом круге Чэнду — Чунцин, районе Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао и экономической зоне к западу от Тайваньского пролива.