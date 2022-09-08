В Туве вводят режим ЧС из-за лесных пожаров
Кызыл, 8 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Туве из-за лесных пожаров, спровоцированных жаркой погодой, вводится режим чрезвычайной ситуации. Решение об этом принял глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Несмотря на незамедлительную реакцию специалистов, фиксируем новые очаги. К примеру, на станции «Тайга» прямо сейчас силами Минлесхоза республики, администрации Пий-Хемского кожууна тушат 4 пожара», — написал он в своём телеграмм-канале.
В ликвидации возгораний помогает 55 мотострелковая горная бригада, отправившая на место пожарную группу. Кроме того, руководитель субъекта попросил руководство региональных МВД и Росгвардии ограничить доступ отдыхающих на станцию до особого распоряжения.
Добавим, что по прогнозам синоптиков, жаркая погода задержится в республике вплоть до 13 сентября.