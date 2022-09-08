Кызыл, 8 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Туве из-за лесных пожаров, спровоцированных жаркой погодой, вводится режим чрезвычайной ситуации. Решение об этом принял глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

«Несмотря на незамедлительную реакцию специалистов, фиксируем новые очаги. К примеру, на станции «Тайга» прямо сейчас силами Минлесхоза республики, администрации Пий-Хемского кожууна тушат 4 пожара», — написал он в своём телеграмм-канале.

В ликвидации возгораний помогает 55 мотострелковая горная бригада, отправившая на место пожарную группу. Кроме того, руководитель субъекта попросил руководство региональных МВД и Росгвардии ограничить доступ отдыхающих на станцию до особого распоряжения.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, жаркая погода задержится в республике вплоть до 13 сентября.