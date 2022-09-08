Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 7 сентября министерство иностранных дел Ирана решительно осудило Албанию за разрыв дипломатических отношений с Исламской Республикой и назвало антииранские обвинения, выдвинутые европейской страной, необоснованными. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, приказав иранским дипломатам и сотрудникам посольства покинуть страну из-за июльской кибератаки, в которой она обвинила Исламскую Республику. Тирана заявила, что нападение угрожало парализовать работу государственных служб и создало угрозу безопасности.

Министерство иностранных дел Ирана в заявлении назвало обвинения безосновательными и бездоказательными, назвав решение Албании «недальновидной мерой в международных отношениях».

В заявлении говорится, что Иран, как страна, инфраструктура которой подверглась множеству кибератак, отвергает и осуждает использование таких атак против других стран.

В нем также отмечается, что тип мер, принятых третьими сторонами для предъявления обвинений Ирану, показывает, что страны, которые поддерживают терроризм и сеют мятеж, оказали свое влияние в этом отношении.