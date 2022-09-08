Донецк, 8 сентября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили не менее 35 снарядов тяжелой артиллерии по Донецку в ночь на 8 сентября, сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«3:39 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров; 4:05 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров; 4:45 — населенный пункт Первомайское - населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра», — рассказали в представительстве.

Также обстрелам подвергся и город Горловка. По нему киевские террористы выпустили три снаряда калибром 152 мм. Пока сведений о пострадавших и разрушениях не приводится. Специалисты на месте происшествия оценивают ущерб, нанесенный бандеровцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября киевские каратели обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк. По столице ДНР было выпущено не менее восьми снарядов калибров 152 и 155 мм. Сведений о погибших и пострадавших не приводилось.