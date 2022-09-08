Усть-Янский район, Якутия, 8 сентября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Мужчин, отправившихся из села Нижнеянск в море Лаптевых 24 августа, до сих пор не нашли. Поиски продолжают с помощью авиации, сообщил 8 сентября телеграм-канал службы спасения республики.

Mchsmedia.ru Поисковая группа МЧС

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Якутяне пропали в Усть-Янском районе. Они отправились за рыбаками, которых собирались доставить на сушу. Курс катера держали на Новосибирские острова.

Самолёт Ан-26 компании «Полярные авиалинии» совершает облёт мест, где предположительно могут находиться люди. Пока поиски безуспешны. Ранее привлекался вертолёт Ми-8, который также не обнаружил мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшие — жители села Казачье. В открытое море они вышли 24 августа, погода была хорошей. На их поиски отправился ещё один якутянин, но у него сломался мотор лодки. Мужчина, которого уже тоже сочли пропавшим, вернулся самостоятельно через несколько дней.