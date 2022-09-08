Тегеран, , 08:11 — REGNUM Испанская национальная ежедневная спортивная газета MARCA назвала иранского футболиста Мехди Тареми (ФК Порту) самой опасной угрозой в матче против мадридского «Атлетико». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 сентября.

Футбольный клуб «Порту» © Антон Зайцев. soccer.ru

«Порту» сыграет с мадридским «Атлетико» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Чивитас Метрополитано».

Испанская национальная ежедневная спортивная газета в своем последнем репортаже, ссылаясь на поединок между ФК Порту и мадридским «Атлетико», высоко оценила игру иранской звезды Мехди Тареми и назвала его самым опасным нападающим этой команды против футболистов Диего Симеоне.

MARCA в своем отчете написала: «В прошлом году, когда мадридский Атлетико играл против Порту в Лиге европейских чемпионов, Луис Диас из Колумбии представлял большую угрозу для команды Диего Симеоне, однако теперь новая угроза для «Атлетико» исходит от Ирана».