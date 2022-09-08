Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 7 сентября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Иран подчеркивает важность сохранения единства и укрепления внутренней солидарности всех политических, религиозных и этнических групп в Ираке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими иранский представитель поблагодарил правительство, нацию и правовые институты страны, которые терпеливо и рационально управляли ситуацией в Ираке.

Заявив, что поддержание единства и укрепление внутренней солидарности всех групп в Ираке является серьезным акцентом Исламской Республики Иран, он подчеркнул, что способность иракского правительства принимать паломников является одним из признаков его авторитета, при этом Тегеран готов предоставить Багдаду помощь в этом отношении.

Говоря о ритуале Арбаин в Ираке, Мохбер подчеркнул необходимость облегчения транспортировки паломников, отметив, что усилия иракского правительства по облегчению приема паломников на границе заслуживают похвалы.

Аль-Кадими, со своей стороны, объявил о полной готовности правительства обслуживать паломников и отметил, что правительственные и добровольческие силы были успешно организованы для предоставления необходимых услуг в области транспортировки и удовлетворения потребностей паломников.