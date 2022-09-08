Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Юношеская сборная Ирана по курешу (традиционный вид борьбы у тюркских народов) заняла второе место на чемпионате Азии, проходившем в Таиланде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 сентября.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Борьба куреш

Юношеская сборная Ирана по курешу завоевала две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв почетное второе место на чемпионате Азии. Иранские юноши заняли второе место на азиатском турнире, в то время как женская сборная Ирана по курешу заняла пятое место.

Узбекистан стал чемпионом турнира в мужской и женской категориях. Индия заняла третье место в мужской категории, в то время как китайский Тайбэй занял третье место в женской категории на соревнованиях.

Последний этап чемпионата Азии по курешу стартовал 6 сентября и завершился 7 сентября.