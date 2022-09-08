Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. 7 сентября министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани, а также специальный посланник президента Венесуэлы и министр транспорта РамонВеласкес на встрече призвали к укреплению двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Бригадный генерал Аштиани встретился и провел переговоры с Веласкесом в Тегеране. Указав на политическую волю и дорожную карту экономического сотрудничества, обе стороны подчеркнули важность укрепления и развития научно-технического сотрудничества, а также взаимодействия в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, транспорта, медицины и энергетики.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси такжевстретился и провел переговоры с Веласкесом. Заявив, что связи Тегерана и Каракаса быстро расширяются и прогрессируют, президент отметил, что Исламская Республика Иран поддерживала Венесуэлу даже в самые трудные дни.

Указав на политику развития торгово-экономических связей Исламской Республики Иран с дружественными государствами, Раиси подчеркнул важность повышения уровня сотрудничества между Ираном и государствами Латинской Америки.