Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 7 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что хорошие отношения Тегерана и Джакарты в различных областях могут привести к развитию конструктивного сотрудничества между двумя государствами на региональном и международном уровнях. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

Раиси встретился и провел переговоры с председателем Верховного суда Индонезии Мухаммедом Шарифуддином в Тегеране.

Охарактеризовав отношения между Ираном и Индонезией как дружественные и прогрессивные, президент отметил, что желание Исламской Республики развивать отношения с Индонезией во всех областях является серьезным, однако нынешний уровень отношений между двумя государствами не пропорционален их возможностям.

Он подчеркнул, что хорошие отношения между Тегераном и Джакартой в различных областях могут привести к развитию конструктивного сотрудничества между двумя странами на региональном и международном уровнях.

Говоря об активном подходе Индонезии в международных организациях, Раиси подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя государствами в международных институтах и форумах в качестве одной из областей двустороннего сотрудничества.

Сярифуддин, со своей стороны, охарактеризовал отношения между двумя странами как дружественные, сердечные и прогрессивные.