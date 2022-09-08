Тбилиси, 8 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе не исключил того, что он сам будет включён во второй пакет санкций киевского режима против грузинских политиков и бизнесменов, сообщает 7 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Вместо того, чтобы смотреть на собственную коррупцию, эти люди занимаются каким-то абсурдным желанием Арахамии сделать Грузию вторым фронтом. Независимо от того, как составлен список этих людей, поскольку они сами не смогли искоренить коррупцию в своей стране, любая их попытка выступить с абсурдными инициативами будет безуспешной. Какую бы инициативу они ни выдвинули, никто не может причинить нам вред, заставить нас вести войну против воли нашего народа. Этот список настолько абсурден, что можно увидеть там мою фамилию или написать, я не знаю, другие», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что 5 сентября на сайте санкционной группы министерства иностранных дел бывш. УССР и Национального агентства по предотвращению коррупции был опубликован список 12 грузинских бизнесменов, против которых необходимо ввести санкции. А 7 сентября ближайший соратник Владимира ЗеленскогоДавид Арахамия пригрозил «деолигархизировать» Грузию из Киева.