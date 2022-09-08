Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Джидде (Саудовская Аравия) стартовала 5-я сессия Исламской конференции министров молодежи и спорта (ICYSM) с участием Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В саудовской столице началась 5-я сессия Исламской конференции министров молодежи и спорта (ICYSM). В мероприятии принимают участие министры по делам молодежи и спорта, высокопоставленные политики и эксперты из государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), учреждений ОИС, а также соответствующих международных и региональных организаций.

Цель конференции — предоставить государствам-членам и институтам ОИС возможность обсудить положение молодежи в регионе; проанализировать прогресс, достигнутый в реализации «Молодежной стратегии ОИС», а также обменяться идеями о том, как укрепить сотрудничество внутри организации для продвижения социально-экономического благополучия молодёжи.