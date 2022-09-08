Пхеньян, 8 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на сессии Верховного народного собрания (ВНС) в Пхеньяне, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Отмечается, что на сессии, посвященной обсуждению законодательства по развитию деревень и благоустройства, лидер Северной Кореи не присутствовал. При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отмечает, что заседания в рамках ВНС продолжатся. Официальный Пхеньян отметил, что в ходе сессии были приняты новые законы о сельской местности и благоустройстве.

Напомним, предыдущее собрание Верховного народного собрания КНДР прошло в феврале 2022 года. О созыве новой сессии ВНС стало известно в августе — соответствующее постановление издал постоянный комитет Верховного народного собрания.