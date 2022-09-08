Пекин, 8 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Бывший партийный секретарь города Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района Ли Синьюань был приговорен местным судом к смертной казни с отсрочкой исполнения после того, как он был признан виновным в получении взяток на сумму более 170 млн юаней ($24,4 млн), сообщает 8 сентября газета China Daily.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

Народный суд промежуточной инстанции Наньнина, столицы Гуанси, приговорил Ли к смертной казни с двухлетней отсрочкой за взяточничество. Суд также лишил его политических прав и распорядился конфисковать все его личное имущество.

С 2003 по 2021 год Ли пользовался занимаемыми им должностями, в том числе мэра города Циньчжоу и секретаря парткома Гуйгана, чтобы предоставлять льготы отдельным лицам и департаментам при заключении контрактов на проекты, освоении земель и повышении по службе. По данным суда, взамен он получил более 170 млн юаней.

Действия Ли представляли собой взяточничество, а сумма взяток была «чрезвычайно большой», заявил суд, добавив, что он должен быть сурово наказан.

«Но, учитывая, что он добровольно рассказал о многих взятках, о которых следователи не знали, и вернул большую часть своих незаконных доходов, признавшись в преступлениях, он получит смягченное наказание», — добавил суд.

60-летний Ли, уроженец провинции Цзянсу, начал свою карьеру на фабрике в Гуанси в 1980 году. Он вступил в Коммунистическую партию Китая в 1989 году. Он занимал несколько должностей в Гуанси и в 2015 году стал партийным руководителем Гуйгана.

В марте 2021 года он был помещен под следствие по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Восемь месяцев спустя он был привлечен к ответственности судом промежуточной инстанции, а в декабре предстал перед судом и признал себя виновным во взяточничестве.