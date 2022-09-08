Тегеран, , 08:35 — REGNUM 7 сентября глава судебной власти Ирана Голам-Хосейн Мохсени-Эджей подчеркнул необходимость расширения судебного сотрудничества и обмена правовым опытом между Исламской Республикой и Индонезией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Глава судебной власти встретился в Тегеране с председателем Верховного суда Индонезии Мухаммедом Шарифуддином и его окружением. Верховный судья Ирана выразил благодарность правительству Индонезии за плодотворное сотрудничество с Исламской Республикой в последние годы, заявив, что Джакарта и Тегеран поддерживают хорошие отношения уже более 70 лет, при этом в последние годы связи лишь укреплялись.

Мохсени Эджей отметил, что поездки президента Индонезии и других высокопоставленных должностных лиц этой страны в Иран, а также президента Ирана и других иранских представителей власти в Индонезию наряду с проведением встреч на различных уровнях сыграли ключевую роль в укреплении отношений между двумя великими исламскими странами.

Что касается соглашений в правовой и судебной сферах между двумя государствами за последние годы, он выразил надежду на скорейшую реализацию договоренностей.

«Индонезия является самой многолюдной мусульманской страной в мире, а Иран занимает высокое положение в регионе Западной Азии; таким образом, обе страны могут сотрудничать на различных аренах», — подчеркнул он.