Иран направил письменное предупреждение странам, принимающим армию США
Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 7 сентября начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Иран направил письменное предупреждение государствам, принимающим армию Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Исламская Республика Иран направила предупреждение этим странам посредством письменных сообщений, представленных министерством иностранных дел, а также путем расширения своего присутствия, активизации морского и воздушного патрулирования, развертывания разведывательных миссий и проведения различных военных игр», — написал генерал Багери в посте в социальных сетях.
«В последние месяцы террористическая армия США пыталась восполнить свое отсутствие, вызванное выводом авианосцев, вертолетов и эсминцев из Персидского и Оманского заливов, подключив оккупированную Палестину и сионистский режим к Центральному командованию США (CENTCOM)», — отметил генерал.
Он также подчеркнул: «С нашей точки зрения, эта мера означает, что израильскому режиму будут предоставлены шпионские возможности США и союзников, что лишь увеличит угрозу против Ирана».
Багери сообщил, что Иран предлагает соседним странам братство и сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность в регионе самостоятельно, не полагаясь на внерегиональные силы.