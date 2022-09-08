Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 7 сентября начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Иран направил письменное предупреждение государствам, принимающим армию Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

«Исламская Республика Иран направила предупреждение этим странам посредством письменных сообщений, представленных министерством иностранных дел, а также путем расширения своего присутствия, активизации морского и воздушного патрулирования, развертывания разведывательных миссий и проведения различных военных игр», — написал генерал Багери в посте в социальных сетях.

«В последние месяцы террористическая армия США пыталась восполнить свое отсутствие, вызванное выводом авианосцев, вертолетов и эсминцев из Персидского и Оманского заливов, подключив оккупированную Палестину и сионистский режим к Центральному командованию США (CENTCOM)», — отметил генерал.

Он также подчеркнул: «С нашей точки зрения, эта мера означает, что израильскому режиму будут предоставлены шпионские возможности США и союзников, что лишь увеличит угрозу против Ирана».

Багери сообщил, что Иран предлагает соседним странам братство и сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность в регионе самостоятельно, не полагаясь на внерегиональные силы.