Тегеран, , 08:37 — REGNUM 7 сентября представитель Таможенной администрации Ирана заявил, что ненефтяной экспорт в 15 соседних стран составил 10,7 миллиарда долларов в течение первых пяти месяцев иранского календарного года (начиная с 21 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ненефтяная торговля Ирана со своими соседями за указанный период значительно выросла в стоимостном выражении», — объявил Рухолла Латифи.

Говоря о внешней торговле страны, чиновник отметил, что в 15 соседних государств было экспортировано 25,398 млн тонн иранских товаров на сумму 10,723 млрд долларов, что на 27 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Латифи назвал Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Афганистан, Пакистан, Оман и Азербайджан первыми семью направлениями экспорта Ирана, за которыми следуют Россия, Туркменистан, Армения, Кувейт, Казахстан, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.