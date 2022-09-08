Вашингтон, 8 сентября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Ураган «Кай» приблизился к берегам полуострова Нижняя Калифорния на западе Мексики и спровоцировал отмену авиарейсов, сообщило агентство Reuters.

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Свои полеты над регионом отменили мексиканские авиакомпании VivaAerobus, Volaris и Aeromexico. Речь идет в основном о внутренних рейсах в популярный у туристов муниципалитет Лос-Кабос (штат Южная Нижняя Калифорния).

По информации Национального центра ураганов США (NHC), циклон находится в нескольких сотнях километров от побережья и уже начал ослабевать. Несмотря на потерю силы, «Кай» останется сильным ураганом, когда еще больше приблизится к берегам Нижней Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NHC предупредил об усилении в течение следующих нескольких дней урагана «Эрл», который сформировался в Атлантическом океане.