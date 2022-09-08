Ялта, Крым, , 05:30 — REGNUM Двое подозреваемых в убийстве человека в ходе драки были задержаны в Ялте. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.

Драка Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция

Двоих подозреваемых в нанесении множественных ран мужчине во время драки, в результате которых он скончался в медучреждении, были задержаны.

«В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы», — уточняется в сообщении.

Нашумевшее преступление произошло 6 сентября. Потерпевший получил множественные ранения и был доставлен в городскую больницу, его состояние оценивалось как тяжёлое. Доставили пострадавшего двое мужчин, которые после этого скрылись. Полиция установила автомобиль, на котором прибыли сопровождавшие раненого, и задержала всех находившихся в нём.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

При этом один мужчина признал свою вину полностью, он пояснил, что второй задержанный не участвовал в конфликте, а лишь присутствовал при нём. Данный гражданин был опрошен и отпущен, это вызвало сильный резонанс среди горожан. Местные жители устроили собрание в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего убийства ялтинца.

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заверила горожан, что дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Павленко отметила, что все виновные в убийстве человека понесут наказание.

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