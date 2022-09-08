Пекин, , 05:29 — REGNUM Министерство природных ресурсов Китая опубликовало недавно пересмотренный план реагирования на чрезвычайные ситуации на море, сообщается на вебсайте министерства, передает 7 сентября агентство Синьхуа.

Шторм Brocken Inaglory

План реагирования на чрезвычайные ситуации направлен на сведение к минимуму жертв и имущественных потерь, вызванных этими стихийными бедствиями. В нем содержится информация, включающая стандарты инициирования реагирования на чрезвычайные ситуации, процедуры реагирования, меры поддержки и управление планом действий в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с серьезностью, масштабом и продолжительностью воздействия, вызванного морскими катастрофами, меры реагирования на чрезвычайные ситуации должны быть классифицированы на четыре уровня, говорится в плане. Предупреждение о бедствии представлено красным, оранжевым, желтым и синим цветами, соответствующими самому высокому или самому низкому уровню предупреждения.

План также предусматривает обеспечение своевременной передачи данных морских наблюдений и обмена ими. Отмечается также, что органы управления природными ресурсами и морским хозяйством в прибрежных регионах должны разработать свои местные планы реагирования на чрезвычайные ситуации в случае стихийных бедствий в океане.