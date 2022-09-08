Пекин, 8 сентября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Китайские исследователи нашли нейтрализующее антитело, которое могло бы обеспечить защиту «Дельта»‑ и «Омикрон»-штаммов COVID-19, и оно продемонстрировало профилактическую эффективность при назальном введении, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, антитело 58G6, обнаруженное у пациента с COVID-19, было выделено и продемонстрировало мощную нейтрализующую активность, ингибирующую варианты. Оно было совместно обнаружено исследователями из Медицинского университета Чунцина и Уханьского института вирусологии Китайской академии наук.

Исследователи ввели антитело хомякам через нос и обнаружили, что очень низкая доза в 2 миллиграмма на килограмм эффективно предотвращала их заражение вирусом, говорится в статье. В нем говорилось, что ожидается, что это антитело будет использоваться в небулизированной терапии.