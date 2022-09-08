Пекин, , 05:22 — REGNUM Организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) выделил 20 млн юаней (около $2,9 млн) на оказание помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлении после землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

XIX Съезд Компартии Китая. 2017

Финансирование осуществляется за счет партийных взносов, взимаемых с членов КПК и администрируемых департаментом от имени Центрального комитета КПК.

Департамент настоятельно призвал партийные организации, членов и должностных лиц на всех уровнях в районах, пострадавших от землетрясения, сделать спасение жизней своим главным приоритетом и сделать все возможное, чтобы свести к минимуму количество смертей и травм, вызванных стихийным бедствием.

От них также требуется не жалеть усилий для оказания помощи в случае стихийных бедствий и восстановления после них, а также быть на переднем крае реагирования на стихийные бедствия.

Департамент также подчеркнул, что средства должны быть быть незамедлительно выделены на первичный уровень в районах, пострадавших от землетрясения, чтобы, среди прочего, принести пользу тем, кто работает на передовой, и тем, кто серьезно страдает от разгула стихии.