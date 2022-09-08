Вашингтон, 8 сентября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. На основе комедийного фильма 1975 года «Монти Пайтон и Священный Грааль» выпустят настольную ролевую игру. Об этом 8 сентября сообщает портал Comicbook.

Фрагмент постера х/ф «Монти Пайтон и священный Грааль», США, 1975

Проект Monty Python’s Cocurricular Mediaeval Reenactment Programme, название которого можно перевести, как «Внеклассная программа реконструкции средневековья Монти Пайтона», реализуется независимой издательской компанией Exalted Funeral. Игрокам предложат выбирать одну из 20 ситуаций, в которые попадут персонажи — эта система представляет собой что-то вроде аналогов классов, например, герой может стать рыцарем или крестьянином.

Каждая ситуация в игре будет иметь пять особенностей, устанавливать которые игроки будут при помощи броска игральных костей. В зависимости от того, насколько нелепа или серьёзна особенность, геймеры будут бросать кости, от d4 (игральная кость в виде четырёхгранника) до d20 (двадцатигранник). Критический успех или неудача при броске могут вызвать «ужасные последствия», а в случае, если персонажам будет угрожать смерть, они смогут пожертвовать членом своей свиты. Отмечается, что Monty Python’s Cocurricular Mediaeval Reenactment Programme рассчитана на разовую игру или короткую кампанию.

Напомним, фильм «Монти Пайтон и Священный Грааль» сняли режиссёры Терри Гиллиам и Терри Джонс. В этом проекте также участвовали Джон Клиз, Грэм Чепмен, Майкл Пейлин, Эрик Айдл, Нил Иннес и Кэрол Кливленд. Эта комедия представляет собой набор скетчей, пародирующих британские о короле Артуре.