Пекин, 8 сентября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Китай создал альянс по спутниковому наблюдению в интересах устойчивого развития, стремясь в полной мере использовать преимущества и потенциал наблюдения Земли из космоса, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

ИА REGNUM Экология

По словам директора Международного исследовательского центра больших данных для целей устойчивого развития (CBAS) Го Хуадуна, огромное количество данных, полученных в результате наблюдения Земли из космоса, имеет большое значение для мониторинга и оценки целей устойчивого развития, а также связанных с ними научных исследований.

Альянс — это некоммерческая и академическая группа, занимающаяся научными исследованиями и технологическими инновациями. Он может предоставлять услуги передачи данных и научно-техническую поддержку для реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Он был совместно инициирован несколькими учреждениями, в том числе CBAS, Центром спутниковых приложений для экологии и окружающей среды при Министерстве экологии и окружающей среды и Китайским Центром спутниковых ресурсных данных и приложений.