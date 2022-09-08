Кош-Агачский район, Алтай, , 05:18 — REGNUM В Республике Алтай избрали меру пресечения мужчине, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Обвиняемый в жестоком избиении ребёнка взят под арест. Республика Алтай СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, в ночь на 5 сентября обвиняемый поссорился с сожительницей в ходе совместного распития алкоголя. 33-летний мужчина начал избивать женщину, из-за чего та убежала на улицу. Тогда фигурант схватил спящую трёхлетнюю дочь подруги, вынес на улицу и три раза с силой ударил её о землю.

Впоследствии врачи у неё диагностируют многочисленные травмы, в том числе перелом черепа. Через несколько часов после поступления ребёнка в больницу, правоохранители нашли подозреваемого на животноводческой стоянке и задержали.

«На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

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