Пекин, 8 сентября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Китайская ассоциация науки и технологий и Почта Китая в Пекине совместно выпустили набор из четырех памятных марок на тему «Современные китайские ученые (группа 9)», сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В качестве портретов на марках выбраны китайский геолог Лю Дуншэн, физик Чэн Кайцзя, математик У Вэньцзюнь и агроном Юань Лунпин.

С момента первого выпуска серии в 1988 году было выпущено девять групп памятных марок, и в качестве портретов были выбраны 38 современных китайских ученых, в том числе геолог Ли Сигуан, метеоролог и географ Чжу Кэчжэнь и оптик Ван Дахэн.