Лисичанск, ЛНР, , 05:15 — REGNUM В Россию из освобождённого в июле Лисичанска на оздоровление и обучение отправились 275 детей, заявил 7 сентября журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Скорый.

Раздача гуманитарной помощи в Лисичанске Татьяна Стоянович © ИА REGNUM

«225 человек детворы мы вывозим завтра-послезавтра в Татарстан на 21 день, плюс 50 человек сегодня повезли в Крым на оздоровление и обучение», — приводит слова главы Лисичанска ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полное разминирование Лисичанска — последнего крупного города ЛНР, освобождённого от формирований нацистского киевского режима 3 июля, — может завершиться к концу сентября.

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