8 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 07:37 — REGNUM В девелоперской и нефтяной компаниях, где в числе владельцев фигурировал основатель и экс-акционер группы ПИК Кирилл Писарев, произошли рокировки в списке собственников. Миллиардер решил свернуть бизнес в России и сделать ставку на США и Лондон? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Вынос капитала Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

После введения санкций ЕС и США в отношении целой группы российских олигархов в суд Европы поступил ворох исков, суть которых сводилась к попытке оспорить эти санкции отдельными лицами, доказать, что они-то, мол, «хорошие русские» и санкционные меры в отношении них введены неправильно. Аргументы фигурировали в исках самые разные, вплоть до попыток дистанцирования от страны с указанием, что годами живут не в России и бизнеса-то давно в стране гражданства не имеют. Да-да, а в список Forbes попали совершенно случайно?

А кто-то пошёл ещё дальше — перевёл свои активы на разные приближённые лица и повыходил из советов директоров. Вроде вот он я, уже и не российский миллиардер вовсе.

На днях в российских СМИ появилось сообщение, что ещё одной отбывающей в тёплые страны «ласточкой» может стать Кирилл Писарев — основатель и экс-акционер девелоперской группы ПИК. Рассмотрим подробнее рокировки в его бизнес-портфеле.

Что будет с проектами Wainbridge в России?

В открытых источниках основным активом Писарева в последнее время фигурирует созданная с его участием компания Wainbridge. Она реализует проекты в США, Европе и России.

На сайте группы уточняется, что она выступала и в качестве инвестора, и в роли девелопера. У неё было более 30 проектов в пяти странах, в том числе в Великобритании (Лондоне, Бристоле, Кройдоне), в США (Нью-Йорке), Франции (Париж, Куршавель, Сен-Жан-Кап-Ферра, Сен-Тропе), а также на Карибах и в Монако. Некоторые проекты рассчитаны на элиту и представляют собой практически клубные варианты. Например, на Карибах в стадии реализации находится проект по созданию кластера из девяти вилл с частными бассейнами и прямым выходом на пляж.

В разделе «команда» Wainbridge Кирилл Писарев указан как председатель совета директоров. Уточняется, что в 1994–2009 годах он был президентом группы компаний ПИК, а с июля 2009 по сентябрь 2011 года — председателем совета директоров и членом совета директоров компании. После этого он «основал международную девелоперскую компанию Wainbridge, работающую в США, Великобритании, Франции и России». Там же уточняется, что Писарев — основатель и владелец компании The Collection, оператора элитной недвижимости, работающего по всему миру. В составе той же команды фигурирует и Антон Кириллович Писарев, чьи данные совпадают с данными сына бизнесмена. В качестве страны принадлежности Писарева-младшего стоит США.

В команде Писарева также есть и Майкл Белтон — гражданин Великобритании, который, судя по данным из биографии, ранее работал в компаниях Hines International, CMI Development. За Белтоном в России числятся следующие проекты: жилой комплекс «Покровские холмы», офисный комплекс «Балчуг Плаза», бизнес-парк «Крылатские холмы», торговый центр Dream House, проектирование мини-города Рублево-Архангельское.

Кирилл Писарев и Майкл Белтон Скриншот сайта wainbridge.ru

Читайте также: Земли уникального парка Москвы погибают из-за произвола олигархов?

Также в команде Писарева есть и бывший сотрудник Societe Generale Эдуард Дешеппер (Edouard Deschepper), который на сегодня является гендиректором Wainbridge France, и Жак Удино (Jacques Oudinot) — бывший топ-менеджер ряда крупных отелей, например отеля Shangri-La, Rosewood Abu Dhabi. На международном сайте представлена как часть топ-менеджмента и русскоязычная команда, в том числе бывший банкир-финансист Мария Калашникова, глава маркетингового отдела Елена Михайликова и финдиректор Андрей Безверхий (ранее работал в Cushman & Wakefield, имеет степень сертифицированного бухгалтера Великобритании (АССА).

Примечательно: на основном сайте компании проекты в России больше не фигурируют. Они есть только на российском сайте. К примеру, данная компания числится в таких проектах, как Bulgary Hotel and Residences Moscow, который позиционируется как элитный жилой комплекс с квартирами, пентхаусами, а также в ЖК «Прага», ЖК «Акватория».

В единой информсистеме жилищного строительства за группой компаний Wainbridge числятся два строящихся дома и два сданных. В реестре в качестве части группы указано ООО «Акватория», в которой в качестве бенефициара с долей 49,98% фигурирует Кирилл Писарев. В качестве учредителей указаны Павел и Иван Кузнецовы, кипрская компания с ограниченной ответственностью «Лаинго Пропертиз Лимитед» (доля — 52%), Мария Мутиц. Вероятно, доля Писарева сокрыта в кипрском активе.

Стройка Дарья Драй © ИА REGNUM

Ещё один актив группы Wainbridge — ООО «Бумажный», созданное в 2017 году. Владелец — кипрская компания «Нэйлэнд трейдинг лимитед» (Nayland Trading Limited). В документации проекта компании «Бумажный» от 2018 года Писарев фигурировал в качестве бенефициара, так как являлся конечным бенефициаром компании Gallo Investment Holdings Limited, входящей в состав компании Desharma Limited, которая в свою очередь один из акционеров компании Nayland Trading Limited. Среди бенефициаров упоминался и Гювен Дюндар. Дюндар — топ-менеджер международного холдинга ANT YAPI.

Возглавляет компании «Акватория» и «Остоженка Инвест» — Александр Лукашин. Он же является директором таких компаний, как АО «Комплекс «Мосфильмовский», ООО «Аквасити», где 80% доли у вышеупомянутого офшора — «Лаинго Пропертиз Лимитед». Помимо этого, Лукашин — директор и единственный владелец ООО «Специализированный Застройщик Инвестпроект-22», созданного в феврале 2022 года. Он же возглавляет и головную компанию Wainbridge в России — ООО «Уэйнбридж Девелопмент». А с июня 2022 года Лукашину в последней принадлежит и 33% доли. Среди владельцев также Александр Лемягов и Андрей Безверхий (топ-менеджер Wainbridge). До июня в ЕГРЮЛ единственным собственником была кипрская фирма «Уэйнбридж Интернэшнл Лимитед», чьи бенефициары не раскрывались, но на российском сайте Wainbridge Писарев фигурировал как акционер Wainbridge. Вероятно, снова через офшор.

Читайте также: Курортно-строительный провал — Чемезовы и Мантуровы расстались с активом?

Минус нефтянка?

Возвращаясь к теме активов Кирилла Писарева.

По данным ЕГРЮЛ, в нефтегазовой компании РНГК «Саратов» с августа 2022 года Писарев больше не имеет долей. Актив полностью перешел под контроль Алексея Шарыгина.

До того как компанию приобрёл Писарев, её владельцем был ошфор с Кипра — «Белка Холдингс Лимитед», который, по данным ряда СМИ, мог иметь отношение к бенефициару группы «Яндекс» Аркадию Воложу.

Добыча нефти (сс) randomix

На 2020 год за Писаревым также числилась доля в АО «Банк жилищного финансирования» (через цепочку юрлиц). Как уточнялось в документации банка, на декабрь 2020 года он имел 50% доли, а ещё столько же было у Юрия Жукова — бывшего партнёра по группе ПИК. Пока не известно, вышел ли Писарев из состава бенефициаров российского банка или нет.

Помимо этого, в 2019 году журнал Forbes сообщал, что Писарев и бывший совладелец банка «Абсолют» Михаил Сердцев построили на границе с Эстонией завод по производству биопротеина — «Протелюкс». На сегодня три компании с таким наименованием («Протелюкс», «Протелюкс Алабуга» и «Протелюкс лотос») с 2021 года контролируются кипрскими фирмами «ПРОТЕЛЮКС ХОЛДИНГС Б. В.» и «СТАФИЛИС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», чьи конечные бенефициары не раскрываются. Есть ли среди них Писарев, не известно. Ведь офшор — это весьма удобная ширма, чтобы скрыть свои активы.