Пекин, , 05:12 — REGNUM Пятьсот крупнейших предприятий Китая отчитались о быстром росте выручки и прибыли в 2021 году, показал промышленный отчет, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Топ-500 крупнейших китайских предприятий на 2022 год был опубликован Конфедерацией предприятий Китая и Ассоциацией директоров предприятий Китая. Совокупная выручка 500 крупнейших компаний в 2021 году составила 102,48 трлн юаней ($14,83 трлн), что на 14,08% больше в годовом исчислении и впервые превысило отметку в 100 трлн юаней.

Чистая прибыль этих компаний в прошлом году составила 4,46 трлн юаней, что на 9,63% больше, чем годом ранее. Рост ускорился по сравнению с ростом на 4,59%, зарегистрированным в 2020 году.

Первое место в списке заняла Государственная сетевая корпорация Китая с операционной выручкой в 2,97 трлн юаней в 2021 году, за ней следуют Китайская национальная нефтяная корпорация и Китайская нефтехимическая корпорация.

Исследования и разработки (НИОКР) занимают важное место в повестке дня предприятий. Их затраты на НИОКР составили 1,45 трлн юаней, в то время как коэффициент интенсивности НИОКР достиг 1,81%, что на 0,04 процентных пункта больше, чем годом ранее.