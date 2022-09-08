Владивосток, , 05:10 — REGNUM Шоссе, ведущее в аэропорт, оказалось заблокировано частным домом, который накануне перенёс сюда поток воды во время сильного ливня. Об этом 8 сентября сообщает местное сетевое издание Primpress.

Ливень vivali

Тайфун «Хиннамнор», обрушившийся на Приморский край, отрезал несколько посёлков Приморья от внешнего мира. Сильные ливни вызвали подтопления. наводнения и оползни в регионе. А жители села Соколовка в Лазовском районе столкнулись с необычным препятствием: целый частный дом вынесло потоком воды на дорогу, ведущую в аэропорт.

Проезд в аэропорт оказался полностью заблокирован. При этом кому принадлежит дом, и где были его хозяева в момент перемещения, остаётся неизвестным. В каком состоянии сейчас дом, не уточняется.

Как будут решать проблему водворения дома на место, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тайфун нарушил энергоснабжение в семи населённых пунктах в Приморье. Режим повышенной готовности введён для энергокомпаний региона, устраняющих последствия разгула стихии.

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