Пекин, 8 сентября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Китай является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов, его производство достигло около 366 000 единиц в 2021 году, что в 10 раз больше, чем в 2015 году, сообщил сотрудник Министерства промышленности и информационных технологий Китая Го Шоуган, передает агентство Синьхуа.

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Применение промышленных роботов охватывает 60 отраслей национальной экономики. В 2021 году плотность производственных роботов превысила 300 единиц на 10 000 человек, что примерно в 13 раз больше, чем в 2012 году.

Сервисные роботы широко используются в таких областях, как общественное питание, образование, медицинское обслуживание и логистика. В настоящее время в Китае насчитывается более 439 000 предприятий, связанных с сервисными роботами, из которых более 79 000 были вновь зарегистрированы с января по август этого года, по данным поставщика корпоративной информации Tianyancha.

По словам Го, технологический уровень китайской индустрии роботов еще больше повысился, добавив, что был достигнут прогресс в исследованиях и разработке основных компонентов, включая прецизионные редукторы скорости, интеллектуальные контроллеры и операционные системы реального времени.

По словам Го, министерство улучшит стандарты, системы тестирования и сертификации, примет меры по укреплению слабых мест в специальных материалах, основных компонентах и технологиях обработки, будет способствовать развитию высококачественного бизнеса и создаст здоровую среду для индустрии роботов.